КГИОП отказался от списка "неценных" построек

Фото: ЗАКС.Ру

Составление перечня несредовых построек в Петербурге оказалось преждевременным и в целом от него решено отказаться, заявил председатель КГИОП Алексей Михайлов на пресс-конференции 6 ноября. Вместо этого в новую редакцию закона об охранных зонах внесут два списка ценных объектов. Мнения градозащитников по этому поводу разделились.

Михайлов и несредовые объекты

Состоявшаяся 6 ноября в ТАСС пресс-конференция по вопросам плановой корректировки охранных зон Петербурга изначально не таила в себе никаких неожиданностей. Однако они случились. Под занавес своего 20-минутного выступления председатель КГИОП Алексей Михайлов внезапно заявил о "преждевременности" включения в закон № 820-7, регулирующий охранные зоны в городе, перечня несредовых объектов. Саму идею появления такого списка он охарактеризовал как "некий эксперимент", по итогам которого были сделаны выводы.

— Та работа, которая была выполнена, тот некий эксперимент, который мы осознанно вполне провели, нам показал, что эта публикация и пока включение в закон некоего перечня неценных объектов преждевременны. Работа по инвентаризации объектов исторической застройки должна быть продолжена. В настоящий момент в закон войдут список ценных средовых объектов, это некий дополнительный список, которого в законе не было. В закон войдет список ценных рядовых объектов. При этом те объекты, которые не вошли в тот или иной список, они останутся историческими, также будут охраняться в настоящий момент, — заявил глава комитета.

Из слов Михайлова следовало, что изменение принципа охраны зданий может случиться не ранее завершения полной инвентаризации исторических объектов. При этом он затруднился дать ответ на вопрос о сроках проведения инвентаризации. Список несредовых объектов формироваться не будет, заверил он.

Суть вопроса

Заявление Михайлова прозвучало довольно буднично, что резко контрастирует с важностью проблемы так называемых несредовых построек для градозащитного сообщества. Сейчас охране в Петербурге подлежат все здания, возведенные до 1917 года включительно. Согласно планам КГИОП, предполагается уйти от подобной модели в сторону составления адресных списков зданий в зависимости от их культурной ценности. В ноябре 2023 года комитет представил список из 389 строений, которые предполагалось наделить статусом несредовых. В документе перечислялись, в частности, небольшие постройки внутри городских дворов, включая старые каретные сараи, ледники и дореволюционные гаражи. В частности, в список попал каменный ледник при особняке Н. В. Зиновьева — градозащитники утверждали, со ссылкой на архивные данные, что постройка была возведена в 1844 году. При этом не все постройки, указанные в списке, располагаются на дворовых территориях — в качестве примера здесь можно привести здание по адресу Бармалеева улица, 7А.

В появлении списка активисты заподозрили шаг к выводу подобных зданий из-под охраны с возможностью последующего демонтажа для расчистки пространства в интересах застройщиков. Масла в огонь подливало, что представленный перечень не был окончательным. В дальнейшем, в апреле 2024 года, комитет сократил его до 334 позиций, в основном за счет зданий в Петроградском, Центральном и Василеостровском районах.

С осени прошлого года градозащитники выступали с заявлениями против планов КГИОП, а также устраивали акции для привлечения внимания к планам чиновников. В минувшем апреле, уже после уменьшения списка несредовых объектов, активисты жаловались на отмену выставки в ДК имени Газа, на которой планировалось представить работы художников на тему несредовых построек. В срыве экспозиции они видели руку Смольного. В августе другая подобная выставка проработала в пространстве "Нормальное место" всего несколько дней.

Реакция на заявление Михайлова

Опрошенные ЗАКС.Ру спикеры по-разному оценили слова Михайлова. Так, градозащитник Олег Мухин с подозрением отнесся к словам чиновника и предположил, что речь здесь идет лишь о временной отсрочке.

— Конечно, мы это оцениваем отрицательно. Что было — то и осталось. Единственное что Михайлов говорит, что прямо сейчас они не собираются снимать с охраны здания, но это сути не меняет. Значит, они собираются их снимать тогда, когда закончат свои списки, а будет это, возможно, в 2027 году, — высказался Мухин.

По мнению активиста, составление списков ценных построек повлечет за собой лишение охранного статуса для прочих зданий.

С заметно большим оптимизмом воспринял слова Михайлова бывший глава петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов.

— Безусловно, я считаю, что это важный и положительный шаг — то, что КГИОП отказался от того, чтобы сейчас формировать внесение изменений в закон и все-таки сохранить в основном ту систему охраны, которая существует в действующей редакции 820-го закона. Весь последний год и градозащитники, и профессиональные эксперты, все говорили и о том, что нет совершенной методики для подобного деления на категории, и очень много ошибок выявлено в том списке несредовых объектов. <...> И, соответственно, очень много было различных предложений по совершенствованию этой системы инвентаризации. Поэтому то, что КГИОП нашел в себе мужество сделать шаг назад и сказать, что мы не будем сейчас торопиться, — безусловно, это положительный момент.

Продолжение работы по инвентаризации и разделению зданий по степени культурной ценности вызывает определенное беспокойство за судьбу тех из них, которые не войдут в списки, отметил эксперт. "Но, в принципе, это уже какая-то работа и какое-то обсуждение не ближайшего будущего, поэтому пока можно сказать, что все те, кто отстаивал сохранение существующей концепции закона, <...> они, конечно, в этой дискуссии победили и здорово, что комитет все-таки пошел в этом вопросе навстречу мнению и градозащитного, и профессионального сообщества, горожан", — резюмировал Кононов.

Депутат Заксобрания Михаил Амосов в беседе с ЗАКС.Ру заявил о поддержке изменения законодательства об охранных зонах и поддержал работы по инвентаризации исторических построек. По его мнению, подобный подход способен лучше защитить исторические объекты.

— Вы знаете, я сторонник вообще этого подхода, который разрабатывался в последние годы в КГИОП, когда бы исторические здания утверждались законом Санкт-Петербурга. <...> Было бы лучше, если бы на уровне закона было сказано, насколько они ценные и что их трогать не надо, — высказался Амосов. При этом он упомянул о случаях, когда суды признавали старые здания построенными уже в советские годы. По его мнению, это "абсурдно".

Пресс-конференция для своих

Само прошедшее в ТАСС мероприятие прошло без участия активистов, хотя те и пытались на нее попасть. Еще накануне в Telegram-канале "На защиту Петербурга" появился призыв к организаторам пригласить на мероприятие представителей сообщества, чтобы дать возможность "высказать независимую точку зрения независимым экспертам". В качестве последних упоминались Кононов, искусствовед Михаил Мильчик и историк Даниил Коцюбинский. Призыв, однако, услышан не был. Как рассказал ЗАКС.Ру Мухин, приглашения активисты не получили.

— Было очевидно, что это мероприятие, заточенное под КГИОП. Мы туда пришли все равно, чтобы пообщаться, ну и с тем же Михайловым пообщались — попытались пообщаться, но он, в общем-то, сбежал. Но, когда мы попытались пройти на пресс-конференцию, нас выгнали, — заявил он. При этом Мухин отметил, что части пришедших активистов удалось попасть в помещение, и оттуда их выводила охрана.

В отсутствие критиков встреча прошла в атмосфере полного единения спикеров в вопросе важности и нужности изменения закона. Сам Михайлов говорил о том, что существующий подход к сохранению наследия в Петербурге в целом "не вписывается ни в один научный методический принцип". Вместо этого следует применять предлагаемый КГИОП подход, следовало из его слов. При этом глава комитета апеллировал к опыту других регионов России и к зарубежному опыту.

Член Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Игорь Пасечник заявил о необходимости расширения инвентаризации на районы за пределами центра. При этом он высказался о необходимости более тщательного сохранения "действительно ценных" объектов и допустил возможность "каких-то послаблений в режиме" для рядовой застройки.

Зампред регионального ВООПИиК Елена Резникова предположила, что негативная реакция на проект может быть связана с большим объемом информации по вопросу, необходимой для изучения. "Возможно, не всегда люди, которые против, они прочитали, ознакомились со всеми материалами, со всей методикой целиком, и ориентируются на какие-то обрывочные сведения и, я бы назвала, нервные интонации", — предположила она.

Начальник Управления сохранения исторической среды КГИОП Екатерина Козырева высказала мнение, что изменение закона упростит жизнь чиновников, проектировщиков и граждан. "Ты открыл, ты увидел здание в списке, посмотрел на графики, убедился и ты понимаешь, что делать", — изложила чиновница свое видение.

Продолжительной речью отметился еще один член Совета по сохранению культурного наследия, архитектор Святослав Гайкович. Начал он с пожелания о том, чтобы "сохранился город Санкт-Петербург в своей блистательности и в своем постоянном развитии". Развитие, в его понимании, может быть связано в том числе и с перестройками в городе.

— Достаточно вспомнить, что Исаакиевский собор четыре раза перестраивался. Что, скажем, арка Главного штаба и Главный штаб — цена вопроса была 37 строений, которые были безжалостно снесены и на пользу нас с вами. Поэтому некоторые передавливания предмета охраны в пользу того, что любую запятую, поставленную до 1917 года, мы должны беречь как зеницу ока, это категорически неправильная точка зрения, — поделился соображениями архитектор.

По мнению Гайковича, в Петербурге немало того, что "сейчас все обязаны беречь в ущерб возможности дальнейшего развития". В качестве примера он привел личный опыт, когда при работах над офисным зданием на Введенском канале не удалось снести старые двухэтажные дома. "Такие милые домики, их можно любить, но они не имеют никакого отношения к сохранению Петербурга. А их пришлось сохранить. И в результате этой деятельности все позитивное спрятано за эти домики, так что, в соответствии с некоторыми позициями закона, ничего не видно", — пожаловался он.

Гайкович высказался о важности сохранения баланса между "сохранением и развитием", как он его себе представляет. "Это задача правильного законодательства, — подчеркнул спикер. — На мой взгляд, она выполняется сейчас безупречно".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру