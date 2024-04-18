Градозащита пожаловалась на срыв выставки в поддержку закона об охранных зонах

Петербургские градозащитники через собственный пресс-центр сообщили об отмене выставки в ДК имени Газа, которая должна была пройти с 19 по 28 апреля. Организаторов, по их словам, за полтора дня до открытия поставили перед фактом без объяснения причин отмены. В срыве мероприятия они подозревают чиновников Смольного.

Экспозиция, на которой представлено свыше 70 работ художников, должна была стать одной из акций против поправок в городской закон № 820-7 об охранных зонах. Ее перенесли в бар "Фогель". Церемонию открытия назначили на 15 часов дня 20 апреля.

Напомним, что в случае принятия поправок в закон, на которых настаивает КГИОП, возникнет угроза сноса более 300 исторических домов. Их собираются снять с государственной охраны. Градозащитников в их борьбе поддерживают знаменитости. На днях свое видеообращение против снятия с охраны так называемых "несредовых объектов" записал музыкант Максим Леонидов.

фото: Градозащитный пресс-центр