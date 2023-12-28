Градозащитники украсили гирляндами оказавшиеся под угрозой лишиться охраны постройки

Петербургские активисты организовали предновогоднюю акцию в стремлении привлечь внимание к планам КГИОП разделить постройки в центральных районах на средовые и несредовые с возможностью разрешить демонтаж последних. Для этого они принялись развешивать гирлянды на подобных объектах.

"Мы бы хотели, чтобы как можно больше петербуржцев посмотрели на эти замечательные здания. Как они прекрасны сами по себе. Какие они нарядные и праздничные накануне Нового года. И ответили на вопрос: у какого изверга может подняться рука отправить их под бульдозеры?" — говорится в сообщении Градозащитного пресс-центра.

Проект КГИОП предусматривает внесение поправок в 820-й закон Петербурга, касающийся границ охранной зоны. Согласно документу, существующие постройки следует разделить на три категории в зависимости от их предполагаемой ценности. При этом отнесенные к несредовым объектам постройки можно будет сносить.

Градозащитники подобную идею раскритиковали. Среди прочего, высказывались опасения в возможности возникновения ошибок при разделении зданий по категориям.

Фото: Градозащитный пресс-центр