Беглов поздравил петербургских полицейских с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к офицерам, сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел в день празднования профессионального праздника, об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил глава города, в этот день страна поздравляет мужественных и сильных людей, которые охраняют порядок и безопасность. Он также заявил, что петербургские правоохранители всегда были лучшими в России.

"Служба в полиции никогда не была лёгкой. Сегодня, с появлением новых угроз национальной безопасности, от каждого требуется максимальная ответственность и бдительность. За вами – город и люди, которые верят в вас, доверяют вам", – сказал Беглов.

Губернатор поблагодарил сотрудников МВД за обеспечение безопасности на международных мероприятиях. По его словам, Петербург будет продолжать помогать полиции и закупать для нее все необходимое.

В конце Беглов поблагодарил полицейских за службу и пожелал им здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия.

Фото: ЗАКС.Ру