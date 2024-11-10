Песков рассказал, что думает по поводу реализации предвыборных обещаний Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный подход к реализации предвыборных обещаний избранного президента США Дональда Трампа, об этом 10 ноября стало известно из Telegram-канала журналиста ВГТРК Павла Зарубин.

По мнению Пескова, Трамп, скорее всего, будет придерживаться своих обещаний менее предсказуемо, чем это делает нынешний президент США Джо Байден.

Песков отметил, что подход новой администрации США может оказаться более изменчивым и непредсказуемым, особенно в сравнении с политической линией, установленной Байденом.

Напомним, что Владимир Путин готов вести переговоры по урегулированию ситуации в Украине с новым президентом США, однако это не значит, что цели СВО как-то поменяются.

Фото: сайт Кремля