Беглов поздравил петербуржцев с Днем экономиста

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил экономистов и специалистов в сфере частного сектора с Днем экономиста, об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам главы города, сейчас в России происходит трансформация экономики. От экономистов зависит, отмечает Беглов, настоящее и будущее страны, а также ее финансовая устойчивость.

Также губернатор добавил, что в Петербурге в 38 вузах есть программа "Экономика и управление", где учатся более 51 тысячи студентов. Кроме этого, до 2030 года в Петербурге построят Технологическую долину, где экономисты тоже будут.

"Северная столица вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны. За 5 лет город увеличил вклад в экономику страны в полтора раза. По итогам трех кварталов 2024 года в Петербурге сохраняются высокие темпы роста реального сектора экономики", – сказал Беглов.

В конце губернатор поздравил экономистов и пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов.

Фото: ЗАКС.Ру