Смольный определил границы охранной зоны Фарфоровского поста

КГИОП Петербурга утвердил границы и предмет охраны территории Фарфоровского поста, распоряжение опубликовано на сайте Смольного, на что 11 ноября обратила внимание "Фонтанка". В зону охраны вошли семь зданий, включая станцию и шесть строений на противоположной стороне железной дороги.

Территория разделена на две регламентные зоны. В первой зоне разрешено сохранять исторические здания, с возможностью их перемещения без разборки надземной части при прокладке новых транспортных объектов. При этом любые изменения, затрагивающие ценные особенности местности, запрещены.

Напомним, Фарфоровский пост был включен в реестр объектов культурного наследия 15 октября. Градозащитники опасаются, что статус достопримечательного места позволит перенести здания для строительства скоростной железной дороги, что может нарушить исторический облик территории.

фото: Telegram-канал КГИОП