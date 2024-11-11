Информацию о монашестве не приравняют к пропаганде чайлдфри

Распространение информации о монашеском образе жизни не будет считаться пропагандой идей чайлдфри, как следует из поправки к законопроекту, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 14 ноября, передает "Парламентская газета" 11 ноября.

В таблице поправок указано, что не будет считаться административным правонарушением распространение сведений о монашестве, обете безбрачия (целибате) и связанном с ними отказе от деторождения, а также публичные действия, направленные на популяризацию монашества.

В пояснении уточняется, что эта информация должна основываться на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций.

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри подготовили депутаты и сенаторы, включая спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина. Проект предполагает изменения в шести федеральных законах, включая запреты на пропаганду педофилии, ЛГБТ* и смены пола.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России, его деятельность запрещена

фото: ЗАКС.Ру