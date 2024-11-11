Бастрыкин взял под контроль дело о нападении на водителя скорой в Мурино

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль проверку сообщений о нападении на водителя скорой помощи в Мурино, сообщили 11 ноября в пресс-службе СКР.

По информации СМИ, инцидент произошел в ночь на 10 ноября во Всеволожском районе Ленинградской области. Бригада скорой помощи приехала на вызов к ребенку и оставила машину так, что она перекрыла выезд из двора. Это вызвало недовольство двух мужчин, которые начали бросать бутылки в окна автомобиля и пытались избить водителя.

По данному факту Следственный комитет Ленобласти начал процессуальную проверку.

В СКР уточнили, что Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Ленинградской области Дмитрию Митяеву доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.

фото: ЗАКС.Ру