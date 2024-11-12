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Новости 10:18

На пересечении Литейного и Пестеля насмерть сбили женщину

фото ЗакС политика На пересечении Литейного и Пестеля насмерть сбили женщину

В Центральном районе Петербурга произошло ДТП со смертельным исходом для пешехода, об этом 12 ноября пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев.

Авария произошла утром во вторник, 12 ноября, на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля. По данным Госавтоинспекции, погибла женщина, которая перебегала пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Пострадавшую сбил автомобиль марки Lada, который двигался на зеленый свет. Водитель не успел отреагировать и затормозить. Уточняется, что женщина погибла на место происшествия от полученных травм.

Напомним, что 11 ноября на перекрёстке Загородного проспекта и Гороховой улицы произошло ДТП, остановившее трамвайное движение. Там столкнулось несколько легковых авто.

 

Фото: ЗАКС.Ру


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