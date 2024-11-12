Каналы Роскомнадзора включили в реестр десятитысячников

Официальные каналы Роскомнадзора в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в мессенджере Telegram включили в реестр страниц пользователей соцсетей более чем с 10 тысячами подписчиков, об этом 12 ноября пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как уточнили в РКН, заявка была подана через портал "Госуслуги". В РКН напомнили, что регистрация доступна для физических и для юридических лиц, в том числе иностранных, ИП и граждан России.

Напомним, что регистрация владельцев каналов и страниц, у которых больше 10 тысяч подписчиков на "Госуслугах" заработала 1 ноября. Регистрация нужна только в соцсетях из перечня РКН.

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