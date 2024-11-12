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Новости 11:17

На Дровяном переулке мусоровоз насмерть сбил петербурженку

фото ЗакС политика На Дровяном переулке мусоровоз насмерть сбил петербурженку

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием пешехода и мусоровоза, об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел утром во вторник, 12 ноября, на Дровяном переулке. Как уточнили в органах, мусоровоз наехал на женщину, которая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода.

Пострадавшая погибла на месте происшествия. Сейчас ее личность устанавливается. Проводится соответствующая проверка и выяснение всех обстоятельств случившегося.

Напомним, что также утром во вторник, 12 ноября, на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля на пешеходном переходе насмерть сбили женщину, она переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Фото: ЗАКС.Ру


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