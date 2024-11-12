Смольный потратит до 1,5 млн рублей на услуги переводчиков в 2025 году

Комитет по внешним связям объявил электронный аукцион на предоставление услуг переводчиков в ходе приемов иностранных делегаций и проведении иных мероприятий в течение 2025 года, следует из данных на портале госзакупок. Максимальная сумма закупки составила 1,5 млн рублей. В числе языков для перевода оказались, в том числе, официальные языки признанных недружественными стран.

Срок исполнения услуг указан в пределах с 1 января по 23 декабря следующего года. От исполнителя ждут выполнения устного последовательного и синхронного перевода на русский язык и с него. В списке для последовательного перевода, среди прочих, указаны албанский, английский, арабский, венгерский, вьетнамский, греческий, испанский, корейский, латышский, литовский, немецкий, персидский, польский, турецкий, финский, французский, эстонский и японский языки, а также иврит. Список языков для синхронного перевода короче, в нем присутствуют английский, арабский, испанский, китайский, финский и французский, а также ряд иных.

От переводчика требуется умение владеть голосом и знание способов его восстановления при перенапряжении, чистая дикция, владение техническими приемами перевода и знание основных речевых жанров. Уровень владения иностранным языком должен быть близким к билингвизму, также переводчик должен обладать сведениями о культуре народа, говорящего на этом языке. Использование слов-паразитов, вставка в речь собственных комментариев и пояснений не допускаются.

Во время официальных мероприятий переводчик должен быть облачен в деловой костюм. Избыточное использование парфюмерии и косметики не допускается.

Ранее стало известно о планах комитета по госзаказу потратить до 117 млн рублей в 2025 году на работу городской системы оповещения.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру