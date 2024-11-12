В Петербурге началась реконструкция газопровода под Невой

В Петербурге стартовала масштабная реконструкция участка газопровода высокого давления 1-й Восточной магистрали, что позволит значительно улучшить газоснабжение четырех крупных районов города, об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Во вторник, 12 ноября, был запущен тоннелепроходческий щит, с помощью которого две линии железобетонного трубопровода пройдут под Невой в створах проспектов Обуховской Обороны и Малоохтинского.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил важность проекта, подчеркнув его роль в создании комфортной среды и усилении промышленного потенциала города. Реконструкция магистрали позволит улучшить надежность газоснабжения и даст возможность для модернизации системы теплоснабжения и перспективного развития прилегающих территорий.

Проект реконструкции 1-й Восточной магистрали включает обновление семи участков, из которых работы на пяти уже завершены. Полностью завершить работы планируется к концу 2026 года, включая участок под Невой и сегмент от реки Волковки до Прогонной улицы.

Фото: пресс-служба Смольного