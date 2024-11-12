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Новости 14:46

Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и кино

фото ЗакС политика Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и кино

Депутаты Государственной думы единогласно приняли закон, запрещающий пропаганду отказа от деторождения в интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе, об этом 12 ноября стало известно из трансляции заседания парламента.

Решение было одобрено сразу во втором и третьем чтениях.

Законопроект был внесён в сентябре группой депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента — Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Документ направлен на ограничение распространения информации, поддерживающей философию чайлдфри и продвигающей отказ от детей.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность демографической ситуации в стране.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Матвиенко Валентина Ивановна




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