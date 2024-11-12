Автобус зажал водителя в автобусном парке на Екатерининском проспекте

В Красногвардейском районе Петербурга автобус зажал водителя и отправил его в больницу, об этом 12 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел на территории автобусного парка на Екатерининском проспекте вечером в понедельник, 11 ноября. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, ему понадобилась операция.

По предварительным данным, мужчина забыл поставить автобус на ручник, об этом же сообщил "Фонтанке" представитель перевозчика "Домтрансавто". Там добавили, что водитель вышел из кабины, а транспорт в этот момент поехал. Мужчина пытался остановить автобус, но в итоге оказался зажат между двумя машинами.

Напомним, что в Ломоносовском районе Ленинградской области, недалеко от деревни Кипень, загорелся автобус № 842.

Фото: ЗАКС.Ру