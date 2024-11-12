Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заявила об участившихся случаях, когда мошенники звонят гражданам под видом сотрудников ведомства и пытаются выманить у них деньги.

В Telegram-канале Росфинмониторинга 12 ноября рассказали подробности о схеме злоумышленников. Мошенники пугают доверчивых собеседников, что их деньги в опасности, и просят направить письмо, которое якобы должно наделить некого лжесотрудника ведомства "специальными полномочиями". Для подкрепления своей "легенды" аферисты присылают фотографии фальшивых удостоверений. После этого поверившие мошенникам собеседники пересылают им деньги.

В Росфинмониторинге обратились к гражданам с призывом быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов.

Ранее в петербургском комитете по градостроительству и архитектуре тоже рассказывали о мошенниках, которые через мессенджеры приглашают петербуржцев якобы на онлайн-совещания ведомства. В комитете также призвали горожан к бдительности и предложили проверять информацию по официальным телефонам ведомства.

фото: unsplash