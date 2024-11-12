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Новости 19:41

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства

фото ЗакС политика Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заявила об участившихся случаях, когда мошенники звонят гражданам под видом сотрудников ведомства и пытаются выманить у них деньги.

В Telegram-канале Росфинмониторинга 12 ноября рассказали подробности о схеме злоумышленников. Мошенники пугают доверчивых собеседников, что их деньги в опасности, и просят направить письмо, которое якобы должно наделить некого лжесотрудника ведомства "специальными полномочиями". Для подкрепления своей "легенды" аферисты присылают фотографии фальшивых удостоверений. После этого поверившие мошенникам собеседники пересылают им деньги. 

В Росфинмониторинге обратились к гражданам с призывом быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов. 

Ранее в петербургском комитете по градостроительству и архитектуре тоже рассказывали о мошенниках, которые через мессенджеры приглашают петербуржцев якобы на онлайн-совещания ведомства. В комитете также призвали горожан к бдительности и предложили проверять информацию по официальным телефонам ведомства. 

фото: unsplash


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