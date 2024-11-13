Новые электробусы "Сириус" поедут по маршруту №128 в Петербурге

Сегодня в Петербурге на маршрут №128 вышли крупные электробусы "Сириус" с ночной зарядкой, соединяющие Василеостровский и Петроградский районы, сообщает пресс-служба Смольного 13 ноября. Их зеленый цвет был выбран жителями через голосование на странице губернатора Александра Беглова.

Беглов отметил, что запуск "Сириусов" — важный шаг в развитии экологичного транспорта. Машины закупаются для нового автобусного парка в зоне "Ржевка", первую очередь которого откроют в следующем месяце, а полный ввод запланирован на 2026 год. Этот парк сможет обслуживать до 400 электробусов.

Электробусы "Сириус" имеют низкий пол, зоны для маломобильных пассажиров, USB-зарядки, противоскользящее покрытие пола и систему климат-контроля. Они способны проезжать до 240 км без подзарядки, работают бесшумно и не требуют контактной сети, заряжаясь в парке ночью.

В январе аукцион на поставку 28 электробусов выиграло АО "Транс-Альфа", из которых 11 уже прибыли в город.

Напомним, 21 октября Смольный сообщал о запуске 20 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Подобные модели способны проезжать до 20 километров без подключения к контактной сети.

фото: ЗАКС.Ру