Мигрантов хотят лишать отсрочки на замену прав при нарушении ПДД

Депутаты ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого предложили лишать мигрантов отсрочки на замену и аннулировать их иностранные или международные водительские права при нарушении ПДД. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 13 ноября, передает "Парламентская газета".

Согласно инициативе, нарушители смогут вернуться за руль только после получения российских прав. В настоящее время иностранцы могут использовать свои водительские удостоверения в течение года после получения ВНЖ или гражданства РФ, что удобно для приезжих водителей, работающих, например, в такси.

Парламентарии отмечают, что такие послабления иногда допускают на дороги мигрантов, которые не знают российских ПДД и не проявляют желания их соблюдать, что ведет к аварийным ситуациям. В 2023 году число ДТП с участием водителей с иностранными правами выросло на 6,5%, число пострадавших увеличилось на 8,5%, а погибших — на 4,5%.

По мнению авторов, новые правила усилят ответственность иностранных водителей и повысят безопасность на дорогах России.

Напомним, в Госдуме предложили мгновенно оповещать водителей о нарушениях ПДД с помощью красного сигнала после его фиксации. По мнению авторов проекта, такая система повысит внимательность водителей на дорогах.

фото: ЗАКС.Ру