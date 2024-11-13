ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:26

Мигрантов хотят лишать отсрочки на замену прав при нарушении ПДД

фото ЗакС политика Мигрантов хотят лишать отсрочки на замену прав при нарушении ПДД

Депутаты ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого предложили лишать мигрантов отсрочки на замену и аннулировать их иностранные или международные водительские права при нарушении ПДД. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 13 ноября, передает "Парламентская газета".

Согласно инициативе, нарушители смогут вернуться за руль только после получения российских прав. В настоящее время иностранцы могут использовать свои водительские удостоверения в течение года после получения ВНЖ или гражданства РФ, что удобно для приезжих водителей, работающих, например, в такси.

Парламентарии отмечают, что такие послабления иногда допускают на дороги мигрантов, которые не знают российских ПДД и не проявляют желания их соблюдать, что ведет к аварийным ситуациям. В 2023 году число ДТП с участием водителей с иностранными правами выросло на 6,5%, число пострадавших увеличилось на 8,5%, а погибших — на 4,5%.

По мнению авторов, новые правила усилят ответственность иностранных водителей и повысят безопасность на дорогах России.

Напомним, в Госдуме предложили мгновенно оповещать водителей о нарушениях ПДД с помощью красного сигнала после его фиксации. По мнению авторов проекта, такая система повысит внимательность водителей на дорогах.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама