В Петербурге приступили к реконструкции Цимбалинского путепровода

Дорожники начали реконструкцию Цимбалинского путепровода, соединяющего Невский и Фрунзенский районы. Мост, построенный в 1910 году, был признан аварийным из-за изношенности и возросшей транспортной нагрузки, сообщает 13 ноября пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что проект соответствует программе "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга", направленной на улучшение городской инфраструктуры. После реконструкции пропускная способность путепровода увеличится почти в два с половиной раза — до 24 тысяч автомобилей в сутки, что улучшит транспортную связь между районами.

Проект предусматривает строительство нового путепровода длиной 450 метров над железной дорогой, а с учетом съездов его общая длина составит 975 метров. После завершения работ мост будет расширен с 2 до 4 полос движения.

На текущий момент начато бетонирование опор, проведены подготовительные работы, получено разрешение на строительство. Впереди — переустройство инженерных сетей, возведение подпорных стен и новых тротуаров. Основные работы планируется завершить до конца 2027 года.

фото пресс-службы Смольного