Прямая линия с Путиным состоится во второй половине декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подведет итоги года во второй половине декабря. Мероприятие пройдет в формате, объединяющем большую пресс-конференцию и элементы прямой линии. Об этом сообщает ТАСС 13 ноября.

Песков уточнил, что в ходе мероприятия будут собраны вопросы от граждан, на которые Путин ответит во время пресс-конференции. Также президент ответит на вопросы журналистов российских региональных и федеральных СМИ, а также иностранных корреспондентов, присутствующих в зале.

Последняя прямая линия с президентом прошла 14 декабря 2023 года и была также совмещена с большой пресс-конференцией. Подобный формат был впервые использован в 2020 году, когда пандемия помешала провести оба мероприятия в традиционном формате.

фото с сайта Кремля