Суд оштрафовал экс-главу МА Усть-Ижоры за нецелевое расходование средств

Бывшая глава Местной администрации МО "Поселок Усть-Ижора" Наталья Мацепуро оштрафована за нецелевое использование бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП РФ), сообщила 13 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга. Общая сумма наложенных взысканий составила 40 тысяч рублей.

Основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки. Надзорное ведомство интересовало соблюдение бюджетного законодательства администрацией МО.

"Установлено, что местная администрация внутригородского муниципального образования пос. Усть-Ижора при исполнении муниципальных контрактов оплатила услуги, не связанные с решением вопросов местного значения", — говорится в сообщении прокуратуры.

Имя главы МА ведомство не озвучило. Между тем, в картотеке Колпинского районного суда имеются два дела о нецелевом расходовании средств, заведенные в отношении Натальи Мацепуро. Оба были переданы судье 15 октября, а решение по ним было оглашено 30 октября.

В настоящее время пост главы МА поселка Усть-Ижора занимает Ирина Лохматова. Решение о назначении ее на должность муниципальный совет принял 18 октября, к работе новая глава приступила 8 ноября.

Мацепуро занимала свой пост в МА с 2014 года. До этого на протяжении 10 лет она руководила администрацией МО "Семеновский", в том числе два года в статусе и.о.

В прошедшем июне прокуратура сообщала о признании главы администрации МО "Малая Охта" виновной в нецелевом расходовании денег из бюджета.

Фото: ЗАКС.Ру