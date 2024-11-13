В Петербурге на треть увеличат закупки медоборудования в 2025 году

В 2025 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения для петербургских поликлиник планируется закупить 1396 единиц медицинского оборудования — на треть больше, чем в текущем году. На данный момент уже заключены контракты на поставку 473 единиц, сообщила 13 ноября пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что здоровье жителей города является одним из ключевых приоритетов его развития. По его словам, при поддержке Президента России проводится программа модернизации, в рамках которой закуплено несколько тысяч единиц, включая высокотехнологичное оборудование, и в следующем году закупки будут увеличены на треть.

В 2024 году по программе уже заключены контракты на 1071 единицу оборудования — на 27 больше изначального плана благодаря экономии средств, из которых 1048 единиц введены в эксплуатацию.

Среди закупленного оборудования — эндоскопы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, КТ и МРТ, а также физиотерапевтические и реабилитационные установки.

До конца года также планируется капитальный ремонт на 63 объектах здравоохранения — на 2 больше, чем планировалось изначально, также за счет экономии средств; работы на 40 объектах уже завершены.

Напомним, новое здание скорой помощи появилось в Калининском районе. 9 ноября его осмотрел глава администрации района Сергей Петриченко.

фото: ЗАКС.Ру