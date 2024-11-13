На плотинах двух ГЭС в Ленобласти начнут досматривать транспорт

Оперативный штаб Ленинградской области принял решение сохранить проезд по плотинам Светогорской и Верхне-Свирской ГЭС, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале 13 ноября. Для обеспечения безопасности на въездах теперь будут проводить досмотр транспорта, финансирование пунктов досмотра будет осуществлено из резервного фонда области.

Ранее администрация Светогорска заявила, что с 1 ноября проезд через плотины будет закрыт в рамках требований, направленных на обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Это решение вызвало недовольство местных жителей, которые 31 октября собрались у плотины и потребовали его отмены, опасаясь, что город окажется разделен, а часть его — без инфраструктуры. Власти региона приняли решение поддержать жителей, сохранив движение через ГЭС.

Напомним, 25 сентября здание подстанции Волховской ГЭС признали региональным памятником.

фото из Telegram-канала Дрозденко