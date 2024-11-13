Ультрамариновая улица появилась в Невском районе Петербурга

Безымянная улица в Невском районе Петербурга получила официальное название Ультрамариновая. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов, передает 13 ноября "Фонтанка".

Как сообщили в холдинге Setl Group, улица протяженностью 850 метров проходит между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом. Название, утвержденное Топонимической комиссией, связано с историей района — улица проходит через территорию бывшего Киновиевского ультрамаринового завода, который в XIX веке производил краски.

Дорога между жилыми комплексами "Пульс на набережной" и Pulse Premier была открыта для движения автомобилей в августе 2021 года.

В холдинге Setl Group 5 ноября рассказали об открытии нового детского сада на 190 мест. Здание рассчитано на 10 групп воспитанников.

фото: ЗАКС.Ру