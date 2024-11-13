Частных охранников могут обязать носить оружие на массовых мероприятиях

Согласно новому законопроекту, сотрудники частных охранных предприятий, которые работают на массовых мероприятиях, должны будут иметь при себе оружие. Об этом 13 ноября сообщил в соцсетях глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, один из авторов инициативы Александр Хинштейн.

Хинштейн отметил, что норма была доработана после теракта, произошедшего в марте этого года в концертном зале "Крокус Сити Холл". Депутат подчеркнул, что ранее высказывал мнение о необходимости изменений в законодательстве: "Действующие нормы обязывают частные охранные организации, обеспечивающие безопасность объектов с повышенной антитеррористической защищенностью, иметь оружие, однако не требуют наличия вооруженных постов на таких объектах, как торговые центры".

По его словам, принятие нового закона изменит текущую ситуацию.

Недавно Хинштейн сообщил, что до конца 2024 года в ГОСТ будут внесены изменения, которые потребуют обязательного размещения флага России на автомобильных номерах.

фото: ЗАКС.Ру