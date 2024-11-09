Нанесение триколора на автомобильные номера в России станет обязательным

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что до конца 2024 года в ГОСТ будут внесены изменения, предусматривающие обязательное изображение флага России на автомобильных номерах. Об этом он написал 9 ноября в своём Telegram-канале.

По словам Хинштейна, идея о добавлении триколора на номера поступила от подписчика, после чего депутат передал инициативу в МВД РФ.

На данный момент технический комитет по стандартизации на базе ФКУ "НЦ БДД МВД России" работает над внесением изменений в ГОСТ Р 50577–2018, который регулирует типы, размеры и технические требования к регистрационным знакам транспортных средств. О начале этой работы стало известно ещё в апреле 2024 года после запроса, отправленного Хинштейном.

фото: ЗАКС.Ру