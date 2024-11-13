На Новый год в Петропавловской крепости выделят 92 миллиона рублей

В новогодние праздники на территории Петропавловской крепости пройдет уличная рождественская выставка "Путешествие по Петербургу". Она будет включать мастер-классы и интерактивные экскурсии в стиле эпохи Петра I. На организацию выставки, которая продлится 20 дней и начнется не позднее 25 декабря, комитет по развитию туризма "Конгрессно-выставочное бюро" выделит 92 миллиона рублей, согласно данным портала госзакупок, передает "Фонтанка".

Экспозицию украсят светящиеся композиции, включая двухголовых орлов, арки, корону Российской империи, а также свиток с указом Петра I, лодки и герб Петербурга. В рамках оформления будут использованы гирлянды, звезды и установлены не менее 50 декоративных елок. Также планируется разместить информационные стенды "Серебряное ожерелье России".

Каждый день выставки будут проводиться экскурсии, на которых расскажут об истории новогодних праздников в Петербурге. Посетители смогут участвовать в мастер-классах, таких как "Кузница", "Чеканка монет", "Лучный тир", "Сенатская канцелярия", "Изготовление деревянной игрушки", "Народная кукла" и других. Кроме того, планируется показательная смена караула в форме петровских солдат, а также особые мероприятия в дни открытия, закрытия, Нового года и Рождества.

Недавно пресс-служба Смольного сообщала, что в 2025 году около 5 тысяч семей-очередников в Петербурге смогут улучшить жилищные условия благодаря социальным выплатам, заложенным в городском бюджете.

фото: ЗАКС.Ру