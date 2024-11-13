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Новости 19:32

Заседание по делу депутата ЗакСа Раховой назначили на 22 ноября

фото ЗакС политика Заседание по делу депутата ЗакСа Раховой назначили на 22 ноября

Калининский районный суд Петербурга начнет рассматривать уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Елены Раховой на следующей неделе, 22 ноября, следует из карточки дела на сайте суда, обратил внимание ЗАКС.Ру. Напротив фамилии Раховой, как и у трех других фигурантов, в карточке дела указана статья о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК). 

Поводом для уголовного дела стало трудоустройство "мертвых душ" в одну из районных школ. По версии следствия, порядка шести человек получали зарплату в образовательном учреждении, однако фактически не работали в школе. События по мнению правоохранительных органов происходили с 2009 по 2023 год. До того, как стать депутатом Заксобрания, Рахова занимала должность заместителя главы в администрации Калининского района. По предварительным оценкам ущерб от фиктивного трудоустройства может составлять более 25 млн рублей.

Дело будет рассматривать судья Оксана Рыбальченко. На четверых фигурантов дела, судя по списку участвующих в процессе лиц, приходится шесть адвокатов.

На время следствия избирать меру пресечения, связанную с ограничением свободы, Раховой не стали. Она по-прежнему участвует в заседаниях городского парламента. 

Напомним, о возможных претензиях силовиков к Раховой стало известно еще в апреле 2023 года, однако тогда народная избранница никак не комментировала эту информацию. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Рахова Елена Алексеевна 




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