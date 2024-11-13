Заседание по делу депутата ЗакСа Раховой назначили на 22 ноября

Калининский районный суд Петербурга начнет рассматривать уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Елены Раховой на следующей неделе, 22 ноября, следует из карточки дела на сайте суда, обратил внимание ЗАКС.Ру. Напротив фамилии Раховой, как и у трех других фигурантов, в карточке дела указана статья о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК).

Поводом для уголовного дела стало трудоустройство "мертвых душ" в одну из районных школ. По версии следствия, порядка шести человек получали зарплату в образовательном учреждении, однако фактически не работали в школе. События по мнению правоохранительных органов происходили с 2009 по 2023 год. До того, как стать депутатом Заксобрания, Рахова занимала должность заместителя главы в администрации Калининского района. По предварительным оценкам ущерб от фиктивного трудоустройства может составлять более 25 млн рублей.

Дело будет рассматривать судья Оксана Рыбальченко. На четверых фигурантов дела, судя по списку участвующих в процессе лиц, приходится шесть адвокатов.

На время следствия избирать меру пресечения, связанную с ограничением свободы, Раховой не стали. Она по-прежнему участвует в заседаниях городского парламента.

Напомним, о возможных претензиях силовиков к Раховой стало известно еще в апреле 2023 года, однако тогда народная избранница никак не комментировала эту информацию.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру