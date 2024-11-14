Подозреваемый в нападении на памятник Ленину в Красном Селе задержан

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нанесении надписи на постамент памятника Владимиру Ленину в Красном Селе, сообщила 14 ноября "Фонтанка". По данным издания, речь идет о проживающем на улице Партизана Германа 54-летнем петербуржце.

В прошлом гражданин обвинялся в угрозе убийством, однако наказания избежал, примирившись с потерпевшим. Сейчас задержанный помещен в ИВС в рамках дела о вандализме (ст. 214 УК РФ).

Надпись на постаменте памятника появилась на прошлой неделе, в очередную годовщину Октябрьской революции. Автор вывел белой краской лаконичную и весьма негативную характеристику вождя. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Фото: ЗАКС.Ру