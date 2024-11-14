Навигация на маломерных судах завершится в ночь на пятницу

Ровно в полночь 15 ноября в Петербурге завершится навигация по рекам и каналам на маломерных судах, следует из текста распоряжения комитета по транспорту. Документ опубликован на сайте Смольного, подпись под ним поставил врио главы комтранса Алексей Львов.

"Закрыть водные пути Санкт-Петербурга для движения судов и водные объекты для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге с 00 часов 00 минут 15.11.2024", — говорится в распоряжении.

Действие документа не распространяется на суда, используемые для обеспечения безопасности судоходства, проведение аварийно-спасательных и природоохранных мероприятий, мероприятий по обеспечению общественного порядка, ликвидации ЧС и ремонту городского имущества. Также распоряжение не относится к маломерным рыбопромысловым судам.

Маломерным считается судно длиной до 20 метров, способное перевозить не более 12 человек.

В конце октября на осенне-зимнюю навигацию перешел петербургский аэропорт Пулково.

Фото: ЗАКС.Ру