ГАТИ начнет следить за уборкой улиц Петербурга онлайн

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) запустила цифровой инструмент для мониторинга чистоты городских улиц и тротуаров во всех районах, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Теперь инспекторы, помимо ежедневных проверок на местах, могут использовать данные с уборочной техники и видеопоток с камер "Безопасного города".

При проезде уборочной машины в поле зрения камеры система автоматически фиксирует фотографию "после" уборки, но только если щетка машины опущена на асфальт. Для фото "до" уборки алгоритм отматывает видеопоток на 30 минут назад, создавая наглядное сравнение состояния до и после.

Эти снимки наносятся на карту информационной системы, что позволяет в реальном времени видеть, какие участки убраны, а где уборка не проводилась или выполнена некачественно. Все замечания сразу отправляются начальникам уборочных колонн для оперативного реагирования.

Напомним, что Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга сократила срок предоставления госуслуги по включению работ в перспективные и оперативные адресные программы с 10 до 8 рабочих дней.

Фото: ЗАКС.Ру