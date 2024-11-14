Актриса, пошутившая про карельский язык, ушла из театра в Петрозаводске

Актриса Валерия Ломакина, которая пошутила про карельский язык, уволилась из театра драмы Карелии "Творческая мастерская", об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе учреждения.

В театре отметили, что позже расскажут зрителям о дальнейшей судьбе спектаклей, где Ломакина была задействована как актриса.

Сама девушка в своих социальных сетях объяснила, что не считает возможным выходить на сцену на данный момент, поэтому решила расторгнуть контракт. Также она извинилась перед теми, "кого невольно обидела".

Напомним, что выступление актрисы Валерии Ломакиной на шоу "Битва за время 2" вызвало бурную реакцию. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков выразил возмущение по поводу выступления актрисы.

Фото: unsplash