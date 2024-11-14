В Колпино ДТП с лазурным автобусом отправило в больницу водителя легковушки

В Колпинском районе Петербурга произошло ДТП с участием лазурного автобуса и автомобиля марки Lada, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в пять утра в четверг, 14 ноября, на Заводском проспекте в Колпино. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с лазурным автобусом, который следовал в парк.

В результате случившегося пострадали три человека: водитель и два пассажира автомобиля. При этом 23-летний водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии, а его пассажиры - в состоянии средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, что на территории автобусного парка на Екатерининском проспекте водителя зажало между двумя автобусами.

Фото: ЗАКС.Ру