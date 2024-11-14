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Новости 13:17

Путин увеличил разовую выплату для участников СВО с полученной инвалидностью

фото ЗакС политика Путин увеличил разовую выплату для участников СВО с полученной инвалидностью

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении размера разовой выплаты участникам СВО до 4 млн рублей при получении ранения, которое потом привело к инвалидности,  документ появился на портале правовых актов 14 ноября.

Согласно указу, теперь, если ранение, травма или контузия привели к инвалидности участника спецоперации, то ему полагается разовая выплата в размере 4 млн рублей. Эти деньги будут предоставляться с учетом выплаты в размере 3 млн рублей.

Если увечье получено до указа президента, то выплату будет осуществлять Государственный фонт поддержки участников СВО "Защитники Отечества".

Напомним, что в начале ноября в Смольном вручили государственные награды семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.

Фото: сайт Кремля


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