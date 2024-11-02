В Смольном вручили госнаграды семьям военнослужащих, погибших в ходе СВО

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с врио командующего войсками Ленинградского военного округа Рустамом Миннекаевым передали государственные награды семьям военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в рамках специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Смольного 2 ноября.

Посмертно за мужество и героизм были удостоены "Золотой Звезды" Героя России полковник Александр Горин и капитан Евгений Тодчук. Орден мужества лейтенанта Сергея Красильникова был передан его отцу – начальнику мобилизационного отдела Военного комиссариата Санкт‑Петербурга. Кроме того, семьям погибших вручили памятные знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга".

"Ваши сыновья, мужья отдали жизнь за наше Отечество, за нас с вами, чтобы у нас был мир. Они спасали своих боевых товарищей. Сегодня российские воины продолжают дело своих дедов и отцов, защищая наше Отечество, память предков и наши ценности. Мы сделаем все, чтобы увековечить память наших героев", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства.

Также в сообщении пресс-службы администрации уточняют, что сейчас все семьи погибших участников СВО получают адресные меры поддержки.

Ранее губернатор Беглов рассказывал о поддержке участников СВО во время своего доклада по проекту бюджета на предстоящие три года. В 2025 году, например, на единовременные выплаты выделено 10 млрд рублей.

Фото пресс-службы администрации Петербурга