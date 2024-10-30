Беглов представил в ЗакСе проект бюджета на 2025 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов 30 октября лично представил депутатам Заксобрания проект закона о бюджете города на ближайшие три года - 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В 2025 году доходы города ожидаются в размере 1,32 трлн рублей, расходы - 1,39 трлн рублей.

Беглов также рассказал о намерениях в осеннюю сессию внести на рассмотрение парламента проект закона о туристическом налоге. Кроме того, он напомнил о проекте "Горская", в рамках которого хотят создать небольшой курортный город на северо-западе Петербурга. Во время повествования про новую марину, на экранах в большом зале парламента включили ролик с президентом Владимиром Путиным с совещания по вопросам социально-экономического развития агломерации, которое прошло в январе 2024 года. Еще собравшимся показали видеоролик, на котором Беглов стоит с министром транспорта Романом Старовойтом на стройке Витебской развязки.

Одним из "приоритетных" направлений для города Беглов назвал строительство метро. На этом этапе депутатам вновь показали видео со Старовойтом, в котором министр говорит, что благодаря Беглову удалось предотвратить "разрушение" отрасли. В бюджете на три года собираются заложить на строительство метро 170 млрд рублей. Только 35 млрд рублей из них - в 2025 году. До конца 2024 года, по словам Беглова, хотят закончить работы на станции метро "Горный институт", а в 2025 году планируют ввести станции "Казаковская" и "Путиловская", добавил он. Еще Беглов кратко рассказал о планах выделить более 10 млрд рублей на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

От депутатов прозвучало только шесть вопросов, по одному от каждой фракции. В основном давать пояснения по интересующим парламентариев вопросам приходилось вице-губернаторам. Представители всех фракций, кроме "Яблока", высказались в поддержку проекта бюджета. "За" проголосовали 45 депутатов. "Против" - двое. Ещё два парламентария воздержались.

Послушать выступление Беглова пришли члены правительства города, главы комитетов, районных администраций, а также депутаты Государственной думы: Сергей Боярский, Александр Тетердинко и Михаил Романов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру