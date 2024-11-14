Бывшего инженера петербургского Фонда капремонта задержали за взятку

В Петербурге правоохранители задержали бывшего инженера отдела Фонда капитального ремонта жилых домов по подозрению в получении взятки, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как рассказали следователи, также фигурантом выступает представитель субподрядной организации. Речь идет о получении взятки во время ремонта водоснабжения и отопления в доме на Малодетскосельском проспекте.

По версии следствия, в 2021 году инженер получил от бизнесмена 180 тысяч рублей за подписанные акты по приемке работ, хотя они были выполнены лишь частично и проведены с нарушениями.

Инженер проходит по статье о получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), а представитель субподрядной организации - по статье о даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ). Следователи уточнили, что оба свою вину признали.

Напомним, что бывшего главу Адмиралтейского района Петербурга Сергея Оверчука задержали в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Фото: скриншот видео ГСУ СК РФ по Петербургу