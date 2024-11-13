СК: Задержание Оверчука связано с делом об особо крупной взятке

Бывший глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук задержан в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили 13 ноября в Главном следственном управлении СК по Петербургу. По данным ведомства, речь идет о 8 млн рублей.

По версии следствия, в период с октября 2022 по март 2024 года Оверчук предложил главе коммерческой фирмы, занимающейся ремонтом и благоустройством территорий, помощь с заключением госконтрактов и скорейшим обеспечением выплат по ним. Непосредственно взаимодействовать с бизнесменом должен был заместитель Оверчука Игорь Комаров, который якобы договорился о перечислении начальнику не менее 5 % от суммы каждого госконтракта.

"После этого Комаров в указанный период получил от предпринимателя 8 миллионов рублей, которые в помещении администрации на Измайловском проспекте передал Оверчуку", — говорится в сообщении СК.

В администрации и в жилье Оверчука прошли обыски по делу. Вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения решается.

Сам Комаров 6 июля был помещен под стражу в соответствии с решением Ленинского районного суда. Ему также вменяли получение взятки в особо крупном размере. Как передавала позицию следствия объединенная пресс-служба судов, Комаров обвиняется в получении 1,25 млн рублей в период с января по ноябрь 2022 года. Деньги будто бы были получены от заместителя гендиректора ООО "Матис" за помощь с заключением контракта и покровительство компании.

Информация о задержании Оверчука появилась вечером 12 ноября. Перед этим стало известно об обыске в администрации Адмиралтейского района. Сведения об этом поступили через несколько часов после того, как стало известно об уходе чиновника с занимаемого поста.

Андрей Казарлыга, фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу (скриншот видео)