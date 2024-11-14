В ЖКС №1 Калининского района пришли с обысками по делу о взятке

Следственный комитет и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришли с обыском в ЖКС №1 Калининского района на Светлановском проспекте из-за дела о взятке, об этом 14 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Речь идет об уголовном деле о взятке в особо крупном размере, которую получил в 2017 году, предположительно, бывший начальник отдела снабжения ЖКС.

По версии следствия, мужчина предложил бизнесмену приоритет в заключении договоров на поставку товаров, а он взамен бы игнорировал нарушения со стороны поставщика.

За период с 2018 по 2024 года сотрудник ЖКС получил более миллиона рублей таким образом. Деньги бизнесмен переводил на банковскую карту. Отмечается, что подозреваемый не работает в организации с мая 2024 года.

Напомним, что Суд в Петербурге в виде меры пресечения назначил запрет определенных действий бывшему главе администрации Адмиралтейского района Сергею Оверчуку. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Фото: ЗАКС.Ру