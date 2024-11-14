ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:47

Бастрыкин поручил найти напавшего на 16-летнюю девочку в петербургском метро

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил найти напавшего на 16-летнюю девочку в петербургском метро

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался нападением на школьницу в петербургском метрополитене, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как писала ранее "Фонтанка.ру", на станции метро "Кировский завод" 16-летнюю девочку по голове ударил неизвестный, когда она стояла с мамой на станции в среду, 13 ноября.

Следователи рассказали, что узнали о случившемся из СМИ. Сейчас они принимают меры, чтобы установить личность нападавшего и поймать его. Проводится процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад.

Напомним, что Бастрыкин взял под контроль проверку сообщений о нападении на водителя скорой помощи в Мурино.

Фото: пресс-служба СК РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама