Петербургский СК может получить статус социально значимого объекта

Следственные органы СК по Петербургу могут оказаться в списке социально значимых объектов города, следует из размещенного на сайте Заксобрания проекта. Предполагается, что это позволит маломобильным горожанам ездить к следователям на "социальном такси".

"Настоящий проект закона разработан в целях совершенствования специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге, предоставления услуг "социального такси"", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Документ подготовила постоянная комиссия ЗакСа по социальной политике и здравоохранению. Инициатива предусматривает внесение поправок в статью 84_1 Социального кодекса Петербурга, в которой содержится перечень социально значимых объектов на территории города. Сейчас список состоит из 16 позиций и включает уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребенка, органы законодательной и исполнительной власти, суды, прокуратуру, органы местного самоуправления и органы социальной защиты, медицинские и образовательные организации.

"Социальное такси" позволяет петербуржцам с ограниченными возможностями ездить в организации из списка социально значимых. При этом они оплачивают только часть поездки, оставшуюся сумму транспортной компании перечисляет город.

В сентябре 2023 года фракция ЛДПР в ЗакСе предложила отнести к социально значимым объектам приемные депутатов и политических партий. В пояснительной записке к проекту выражалась тревога из-за сложностей с попаданием маломобильных граждан на прием к политикам.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру