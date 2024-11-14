В Петербурге улучшат контроль за свалками с помощью новых систем мониторинга

В Смольном под руководством вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова состоялось совещание, посвященное борьбе с несанкционированными свалками, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе администрации города.

В заседании приняли участие главы районов и представители комитета по контролю за имуществом (ККИ) и комитета по природопользованию. Обсуждение касалось текущей ситуации и планов по повышению качества окружающей среды в городе.

Вице-губернатор подчеркнул, что с 2025 года Петербург планирует изменить подход к финансированию работ по ликвидации свалок. Все средства будут сосредоточены в комитете по природопользованию, что позволит более эффективно распределять финансирование и ускорить устранение свалок.

Кроме того, большое внимание уделено внедрению современных систем мониторинга, которые помогут контролировать законность транспортировки отходов. Корабельников отметил важность согласованной работы всех районных администраций.

Напомним, что председатель комитета по природопользованию Александр Герман сообщил, что Невский район лидирует по количеству нелегальных свалок в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру