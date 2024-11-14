Авиакомпания "Ямал" получит 44,7 млн рублей субсидий на полеты из Петербурга

В рамках государственной поддержки организаций воздушного транспорта авиакомпания АО "АТК "Ямал" получит более 44,7 млн рублей из бюджета для субсидирования рейсов, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Компания стала победителем конкурса, который проходил с 30 сентября по 11 октября 2024 года. В результате подписано соглашение на субсидирование маршрута Санкт-Петербург – Новый Уренгой.

Комитет по транспорту Петербурга ежегодно проводит работу по поддержке авиаперевозчиков для развития региональных маршрутов. Ранее, в апреле 2024 года, субсидии также были выделены компаниям "Аэрофлот", "Ред Вингс", "Икар" и "Азимут" на общую сумму более 34,6 млн рублей для маршрутов из Петербурга в Апатиты, Иваново, Магас и Калугу.

В проекте городского бюджета на 2025 год уже заложена заявка на выделение 80,1 млн рублей для продолжения программы авиасубсидий в следующем году.

Напомним, что с января по октябрь 2024 года аэропорт Пулково обслужил 17,9 млн пассажиров.

Фото: ЗАКС.Ру