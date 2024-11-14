На Южной улице началось устройство свай для строительства моста у "Лахта-Центра"

В Приморском районе Петербурга на Южной улице стартовал этап устройства первых свай для строительства однопролетного моста через реку Бобылка, который станет частью новой шестиполосной магистрали, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Длина будущего моста составит 23 метра, а общий проект Южной улицы уже готов на 57% – завершено 1,4 километра дорожного полотна.

Проект Южной улицы направлен на улучшение транспортной доступности Лахта-Ольгино и Шуваловского проспекта, минуя пересечения железнодорожных путей. На магистрали предусмотрено обустройство тротуаров, новых остановочных пунктов, установка шумозащитных экранов и светофоров на перекрестках с Мебельной улицей и Славянской улицей.

Одновременно с этим, на пересечении Приморского шоссе, Шуваловского проспекта и Мебельной улицы продолжается устройство буронабивных свай для путепроводной развязки через железнодорожные пути Сестрорецкого направления.

Также, до конца года завершится первый этап строительства подземного пешеходного перехода в районе общественно-делового комплекса "Лахта Центр".

Напомним, что в Приморском районе Петербурга дорожники начали строительство новой магистрали М-32.

Фото: пресс-служба Смольного