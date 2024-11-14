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Новости 19:17

В Ленобласти Росгвардия задержала мигранта, фотографировавшего охраняемый объект

фото ЗакС политика В Ленобласти Росгвардия задержала мигранта, фотографировавшего охраняемый объект

Сотрудники вневедомственной охраны задержали во Всеволожском районе Ленинградской области нелегального мигранта, который снимал важную инфраструктуру шинного завода, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга и области.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники Росгвардии приехали к охраняемому объекту во Всеволожске после того, как работники нажали тревожную кнопку.

Пойманный 22-летний нелегал является работником подрядной организации. Он фотографировал газораспределительную станцию, газовую котельную и пути подхода к ним.

Напомним, что суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину за попытку поджечь военную авиационную технику. Чтобы осуществить задуманное, он склонял других лиц к совершению преступления.

Фото: пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти


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