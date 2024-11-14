Хинштейн: Объединение факультетов журналистики и филологии не планируется

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн опроверг слухи о возможном объединении филологических и журналистских специальностей в университетах, об этом 14 ноября он написал у себя в Telegram-канале.

По его словам, обсуждения по вопросу реформы образования велись, однако никаких решений об объединении принято не было.

"Ни о каком объединении филологических и журналистских специальностей речи не идёт. В ходе сегодняшнего выездного заседания нашего комитета по информполитике и связи на журфаке МГУ мы говорили ровно об обратном", — отметил депутат.

Хинштейн подчеркнул, что любые изменения должны исходить из потребностей отрасли, поскольку успешность вузов оценивается по уровню трудоустройства их выпускников.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Минобрнауки рассматривает возможность объединения факультетов журналистики и филологии с 2026 года в рамках реформы, предполагающей упрощение структуры образовательных программ.

Напомним, что СПбГУ вновь занял третье место в рейтинге самых влиятельных вузов России по версии агентства RAEX. Его обогнали МГУ и РАНХиГС.

Фото: ЗАКС.Ру