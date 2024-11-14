Потехина анонсировала появление в Петербурге "образовательного завода"

В Петербурге планируется открытие так называемого "образовательного завода" для студентов одного из колледжей, сообщила 14 ноября вице-губернатор Ирина Потехина в ходе "прямой линии". Она уточнила, что учебное предприятие откроют на базе одного из полигонов, на которых будет проходить чемпионат "Профессионалы".

По словам Потехиной, уже существует договоренность с одним из предприятий города о размещении заказов. Название компании осталось в тайне, но чиновница уточнила, что речь идет о машиностроительной отрасли.

— Предприятие дает сырье, дает заказ, и ребята должны будут производить продукцию. Для нас это новый опыт. Не просто производить продукцию, деньги получать будут — и колледж, и сами ребята. То есть это будет такой завод в миниатюре, — поведала Потехина.

При этом, по ее словам, у города и предприятия имеется "абсолютно взаимный" интерес, поскольку подобная модель позволит подготовить к выпуску из колледжа "максимально подготовленного специалиста".

Предположительно, работать учащиеся будут по четыре часа, что обусловлено рамками законодательства. Происходить это будет в рамках производственной практики, при этом Потехина допустила возможность привлечения к практике на учебном заводе учащихся из других колледжей Петербурга.

— Мы готовы на этом образовательном заводе давать практику не только студентам этого колледжа. Там должно быть создано цифровое расписание, туда могут приходить ребята, которые изучают эту специальность в разных колледжах, — заявила вице-губернатор.

Всего, по словам Потехиной, в городе насчитывается около 30 колледжей, выпускающих специалистов с техническими профессиями.

Потехиной и раньше случалось говорить о труде подростков. Так, летом вице-губернатор рассказывала о том, как получившие профессию после 10 класса школьницы работали младшими медсестрами в реабилитационном центре для участников СВО. Последние, по ее словам, "были очень сначала удивлены, а потом очень довольны".

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)