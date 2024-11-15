Новым врио директора Фонда капремонта Петербурга стал Леонид Вишневский

После трех месяцев работы с должности врио директора петербургского Фонда капитального ремонта уволен Евгений Петров, об этом 15 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Теперь его обязанности будет выполнять заместитель Леонид Вишневский. По данным издания, решение об увольнении Петрова подписал еще в четверг, 14 ноября, председатель комитета имущественных отношений Петербурга Владимир Уваров.

Евгений Петров пришел в Фонд капремонта в этом году, а до этого работал в аппарате вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.

Напомним, что недавно со своего поста ушел глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук, сейчас он проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Фото: Telegram-канал Фонда капитального ремонта Петербурга