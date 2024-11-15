В Петербурге задержали сотрудников военкомата после отправки "мертвых душ" на СВО

Сотрудники экономической полиции пресекли деятельность организованной группы, похищавшей деньги из бюджета энергосбытовой компании, об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Преступная схема включала фиктивное трудоустройство и заключение несуществующих контрактов на военную службу от имени "мертвых душ". Ключевую роль в махинациях играла супружеская пара, работавшая в военкомате – 51-летний помощник военного комиссара и его 38-летняя жена. Они привлекали граждан, которых затем оформляли на фиктивную работу в энергосбытовой компании через 41-летнюю сотрудницу отдела кадров.

От имени фиктивных сотрудников заключались контракты с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы, что открывало доступ к выплатам. Каждый "работник" получал ежемесячно 50 тысяч рублей и единовременно 500 тысяч рублей, которые организаторы схемы присваивали себе.

На данный момент установлено, что ущерб бюджету превысил 1 млн рублей. Сейчас выявлены два фиктивно трудоустроенных человека.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ. Супружеская пара задержана.

Напомним, что по данным на 8 ноября в Петербурге 42 человека, обвиняемых в совершении преступлений, решили подписать контракт с Минобороны для участия в СВО.

Фото: ЗАКС.Ру